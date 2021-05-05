Полиция выясняет личности участников массовой драки в Ленинске-Кузнецком

Ленинск-Кузнецкий, 5 мая. Драка с участием большого количества людей произошла в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Видео с массовым конфликтом разлетелось по социальным сетям.

Очевидцы запечатлели на камеру группу людей, которая наносит удары нескольким местным жителям. В руках некоторых нападавших можно рассмотреть предметы, напоминающие палки.

Роликом уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время полицейские устанавливают личности участников драки и выясняют обстоятельства произошедшего. Свидетелей конфликта просят обратиться в отдел полиции по городу.

Еще одна массовая драка ранее произошла в центре Петербурга. Участниками потасовки на улице Думской стали не менее шести молодых людей. Все они в момент инцидента были пьяны.