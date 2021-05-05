Skoda показала рестайлинговую Fabia 2021 года

Прага, 5 мая. Рестайлинговая Fabia сильно отличается от своей предыдущей версии во всех отношениях, но конструкторы не затронули саму суть автомобиля, он остался небольшим и функциональным.

Платформу автомобиля увеличили на 111 мм, а объем багажника на 50 литров больше чем прежде. Новинка получила гораздо более просторный и современный салон, который оснастили 10,25-дюймовой электронной приборной панелью, а также медиацентром с диагональю экрана 9,2 дюйма (в базе идет 6,5-дюймовый экран).

Кроме того, Fabia четвертой генерации получила девять подушек безопасности и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Линейка новой «Фабии» получила пять бензиновых двигателей, отвечающих стандартам Евро-6.

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