Менеджер и охранник попали в список самых высокооплачиваемых профессий в Москве

Москва, 5 мая. Самаую высокую зарплату предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании — 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствует рейтинга сервиса «Работа.ру».

Менеджер по продажам строительных материалов в Москве может рассчитывать на заработную плату до 300 тысяч рублей в месяц. При этом компания готова компенсировать сотруднику транспортные расходы, передает РИА Новости.

HR-директор в международной компании может зарабатывать от 250 тысяч рублей ежемесячно. Для трудоустройства требуется высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.

В Подмосковье ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работодатель обещает предоставить проживание и зарплату 250 тысяч. Стоматолог-пародонтолог может получать до 200 тысяч. Охраннику в загородном доме предлагают 180 тысяч рублей.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предоставляют трудовым мигрантам возможность работать на фрилансе. Среди популярных удаленных профессий оказалась няня, репетитор и тренер.