ВСУ произвела артобстрел из 122-миллиметровых пушек по западу Донецка

Донецк, 5 мая. Армия Украины нанесла артиллерийский удар по окраинам Донецка. Такое заявление сделало Правительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По имеющимся данным, территория города находится под обстрелом 122-миллиметровых пушек. Огонь ведется по поселку Старомихайловка. Также сообщается о взрывах и в Петровском районе Донецка.

Местные жители заявляют, что ВСУ выпустили по поселку шесть снарядов. Старомихайловка, в свою очередь, подверглась огню из танковых гранатометов. Отмечается, что украинская сторона оставила без ответа запрос на режим тишины.

Два случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ были зафиксированы 3 мая. Под огнем оказались населенные пункты Смелое и Логвиново.