Военный экшен «Девятаев» посмотрели почти 400 тысяч человек за минувший уикенд

Москва, 5 мая. Военный экшен «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли посмотрели за пять дней почти 400 тысяч зрителей. Картина завершила уикенд на втором месте отечественного кинопроката.

Кассовые сборы «Девятаева» за первые выходные составили порядка 110 миллионов рублей. Для периода майских праздников такой результат является довольно высоким. На первой строчке кинопроката уже вторую неделю подряд располагается экшен режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий», где главную роль исполнил Джейсон Стетхэм.

Режиссер-документалист Сергей Надеин считает, что «Девятаев» получился высококлассным во всех направлениях. По его словам, премьера этой ленты стала самым ожидаемым кинособытием этого года.