Пожар в садово-дачном товариществе под Самарой уничтожил 14 строений

Самара, 5 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в садово-дачном товариществе «Металлист» в Самарской области. В пожаре сгорели 14 строений.

Сигнал о происшествии поступил на пульт регионального МЧС накануне вечером. Огонь охватил десять дачных строений и сухую траву на территории Волжского района. Площадь пожара составила два гектара.

Ликвидировать возгорание удалось в 05:51. Пройденная огнем площадь достигла десяти гектаров, уничтожены 14 дачных строений. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, уточнили в МЧС.

В Ленобласти пожар унес жизни двух подростков. Их тела были найдены в горящей квартире многоэтажного дома в городе Тосно. Еще один школьник доставлен в больницу с ожогами.