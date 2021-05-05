Киев, 5 мая. Украинцы продолжают жить в нищете, потому что в стране не была проведена «нормальная декоммунизация», заявил киевский политолог Андрей Ницой.

Декоммунизация, по словам политолога, является первым шагом широкой политики, которую Киев так и не провел. В противном случае уровень жизни украинцев мог бы измениться к лучшему, добавил Ницой.

«Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации», — подчеркнул политолог в эфире телеканала «Наш».

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц.

Шведская журналистка ранее рассказала, как Украина борется с советским прошлым. Проводя политику декоммунизации, местные власти, по ее словам, не считаются с мнением простых украинцев.