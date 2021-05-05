Продажу энергетиков детям предложили запретить на федеральном уровне

Москва, 5 мая. Запретить продажу энергетических напитков детям на федеральном уровне предложила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Для производства энергетиков используют стимуляторы, таурин, кофеин, красители, ароматизаторы. Их выставляют рядом с прохладительными напитками в магазинах. Поэтому создается впечатление их безвредности, передает RT.

Дети и подростки пока не могут оценить вред энергетиков. Но врачи и родители против того, чтобы дети их пили, подчеркнула Волынец в обращении к Роспотребнадзору, Минздраву, Минпромторгу и комитету по охране здоровья Госдумы. В некоторых российских регионах уже введен запрет на их продажу детям на местном уровне.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому <...> прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России», — отметила Волынец в заявлении.

Употребление энергетиков может привести к разным проблемам со здоровьем. Эти напитки приписывают к главным «врагам» долгожителей, так как искусственно приводить организм к бодрости может негативно сказаться на работе сердца.