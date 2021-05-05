Культовый советский фильм Климова «Иди и смотри» выйдет в повторный прокат в РФ

Москва, 5 мая. Картина советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в повторный прокат в преддверии Дня Победы. На большие экраны киноленты выйдет 6 мая.

Фильм по праву считается одной из самых страшных и правдивых лент о Великой Отечественной войне. Исполнителем главной роли в нем стал 14-летний Алексей Кравченко. В основу картины легли произведения Алеся Адамовича «Партизаны» и «Хатынская повесть». Фильм расскажет о 15-летнем подростке Флере, который уходит в партизанский отряд.

Акцию проведет журнал «Искусство кино» при поддержке «Мосфильма». Известно, что для повторного показа фильм прошел цифровую реставрацию.