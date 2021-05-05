Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 07:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:31
Шоу-бизнес
Марина Федункив рассказала, почему боится ботокса
07:29
Политика
Австрийцы напомнили о лицемерии ЕС после введения санкций против России
07:26
Общество
ВОЗ: свыше 93 тысяч человек умерли от COVID-19 за прошедшую неделю в мире
07:26
Общество
Гидрометцентр пообещал до 15 градусов тепла в Москве 5 мая
07:25
Экономика
Курс доллара упал до 74,82 рубля
07:19
Политика
Президент Киргизии Жапаров подписал новую редакцию конституции страны
07:15
Общество
Агроном Воробьев назвал два эффективных способа борьбы с кротами в огороде
07:11
Происшествия
Полиция выясняет личности участников массовой драки в Ленинске-Кузнецком
07:09
Общество
Skoda показала рестайлинговую Fabia 2021 года
07:01
Общество
Менеджер и охранник попали в список самых высокооплачиваемых профессий в Москве
07:00
Общество
Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
06:52
Происшествия
ВСУ произвела артобстрел из 122-миллиметровых пушек по западу Донецка
06:49
Общество
Военный экшен «Девятаев» посмотрели почти 400 тысяч человек за минувший уикенд
06:47
Происшествия
Пожар в садово-дачном товариществе под Самарой уничтожил 14 строений
06:46
Политика
Политолог Ницой заявил о влиянии декоммунизации на уровень жизни украинцев
06:45
Общество
Продажу энергетиков детям предложили запретить на федеральном уровне
06:42
Общество
Культовый советский фильм Климова «Иди и смотри» выйдет в повторный прокат в РФ
06:42
Общество
Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
06:39
Общество
Житель Приморья расстрелял домашнего кота из пневматики
06:34
Общество
Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту
Все новости

Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда

  /   Обновлено: 05 мая 2021 06:44
Общество
Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 5 мая. Конституционное право Дерека Шовина в деле об убийстве Джорджа Флойда на справедливое судебное разбирательство было нарушено, заявил адвокат защиты Эрик Нельсон.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Шовин подал ходатайство о проведении нового судебного расследования по делу Флойда, утверждая, что его конституционное право на справедливое судебное разбирательство было нарушено несколько раз на протяжении всего процесса, передает Fox News.

В частности Нельсон не согласен с решением суда запретить перенесение места проведения судебного заседания. Кроме того, он возмущен тем фактом, что присяжные не были изолированы во время процесса.

«Совокупный эффект многочисленных ошибок в этом разбирательстве лишил Шовина возможности справедливого судебного разбирательства в нарушение его конституционных прав», — говорится в заявлении.

Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
Pr Scr youtube.com  / 

Нельсон подчеркивает, что суд не имел права отказать в заслушивании показаний Морриса Холла, подозреваемого торговца наркотиками и друга Флойда, который был с ним во время инцидента 25 мая 2020 года.

Нельсон также обвинил прокуроров в «повсеместном, предвзятом неправомерном поведении прокуратуры» и утверждал, что присяжные признали Шовина виновным по обвинению, которое не было достаточно подтверждено доказательствами.

«Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда представил присяжным инструкции, которые не смогли точно отразить закон в отношении непреднамеренного убийства второй степени, убийства третьей степени и санкционированного применения силы», — говорится в документе.

Помимо требования о проведении нового судебного разбирательства, Нельсон потребовал отменить обвинительный приговор в отношении Шовина.

По данным телеканала, из заявления в итоге удалили несколько пунктов. Один из них касался присяжного заседателя Брэндона Митчелла, который был сфотографирован на протесте Black Lives Matter в Вашингтоне, округ Колумбия, в футболке с надписью «Снимите колено с нашей шеи». В досудебной анкете прямо спрашивалось, присутствовали ли потенциальные присяжные заседатели на протестах против смерти Флойда или жестокости полиции. Митчелл ответил «нет» на оба вопроса.

Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
Global Look Press  / Imagespace

Суд присяжных признал Шовина виновным в по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, конечный вердикт огласят через два месяца. В основу дела легло видео, на котором Шовин коленом придавил шею Флойда во время задержания 25 мая 2020 года.

Видео тогда стало вирусным и привело к тому, что активисты BLM устроили погромы в нескольких штатах. Судебный процесс, который превратился в шоу, также сопровождался выступлениями сторонников BLM и беспрецедентным давлением на суд. В частности модель и влиятельная личность в социальных сетях Майя Эчолс опубликовала видео с угрозами устроить погромы после приговора полицейскому.

сша флойд шовин blm
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 30708 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Все новости / Общество / Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
Рейтинг@Mail.ru