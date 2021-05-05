Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда

Вашингтон, 5 мая. Конституционное право Дерека Шовина в деле об убийстве Джорджа Флойда на справедливое судебное разбирательство было нарушено, заявил адвокат защиты Эрик Нельсон.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Шовин подал ходатайство о проведении нового судебного расследования по делу Флойда, утверждая, что его конституционное право на справедливое судебное разбирательство было нарушено несколько раз на протяжении всего процесса, передает Fox News.

В частности Нельсон не согласен с решением суда запретить перенесение места проведения судебного заседания. Кроме того, он возмущен тем фактом, что присяжные не были изолированы во время процесса.

«Совокупный эффект многочисленных ошибок в этом разбирательстве лишил Шовина возможности справедливого судебного разбирательства в нарушение его конституционных прав», — говорится в заявлении.

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Нельсон подчеркивает, что суд не имел права отказать в заслушивании показаний Морриса Холла, подозреваемого торговца наркотиками и друга Флойда, который был с ним во время инцидента 25 мая 2020 года.

Нельсон также обвинил прокуроров в «повсеместном, предвзятом неправомерном поведении прокуратуры» и утверждал, что присяжные признали Шовина виновным по обвинению, которое не было достаточно подтверждено доказательствами.

«Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда представил присяжным инструкции, которые не смогли точно отразить закон в отношении непреднамеренного убийства второй степени, убийства третьей степени и санкционированного применения силы», — говорится в документе.

Помимо требования о проведении нового судебного разбирательства, Нельсон потребовал отменить обвинительный приговор в отношении Шовина.

По данным телеканала, из заявления в итоге удалили несколько пунктов. Один из них касался присяжного заседателя Брэндона Митчелла, который был сфотографирован на протесте Black Lives Matter в Вашингтоне, округ Колумбия, в футболке с надписью «Снимите колено с нашей шеи». В досудебной анкете прямо спрашивалось, присутствовали ли потенциальные присяжные заседатели на протестах против смерти Флойда или жестокости полиции. Митчелл ответил «нет» на оба вопроса.

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Суд присяжных признал Шовина виновным в по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, конечный вердикт огласят через два месяца. В основу дела легло видео, на котором Шовин коленом придавил шею Флойда во время задержания 25 мая 2020 года.

Видео тогда стало вирусным и привело к тому, что активисты BLM устроили погромы в нескольких штатах. Судебный процесс, который превратился в шоу, также сопровождался выступлениями сторонников BLM и беспрецедентным давлением на суд. В частности модель и влиятельная личность в социальных сетях Майя Эчолс опубликовала видео с угрозами устроить погромы после приговора полицейскому.