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Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту
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Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту

Общество
Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 5 мая. Картина британского художника Бэнкси Love is in the Air будет выставлена на аукционе Sotheby's, где покупатель впервые сможет оплатить покупку полотна криптовалютой.

Оплатить полотно анонимного художника под псевдонимом Бэнкси можно за биткоины или эфириумы, передает RT. В аукционном доме Sotheby's подчеркнули, что оплачивать цифровой валютой необязательно. У покупателя будет возможность провести оплату традиционным способом. Известно, что полотно кисти Бэнкси выставят на продажу 12 мая, планируется, что картина уйдет с молотка за 3-5 млн долларов.

Ранее Porsche Cayenne тюнингованный в стиле ралли Transsyberia выставили на онлайн-аукцион Cars and Bids. Стартовая цена лота составляет 1,3 млн рублей.

Бэнкси криптовалюта аукцион Sotheby's
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Все новости / Общество / Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту
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