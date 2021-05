Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту

Лондон, 5 мая. Картина британского художника Бэнкси Love is in the Air будет выставлена на аукционе Sotheby's, где покупатель впервые сможет оплатить покупку полотна криптовалютой.

Оплатить полотно анонимного художника под псевдонимом Бэнкси можно за биткоины или эфириумы, передает RT. В аукционном доме Sotheby's подчеркнули, что оплачивать цифровой валютой необязательно. У покупателя будет возможность провести оплату традиционным способом. Известно, что полотно кисти Бэнкси выставят на продажу 12 мая, планируется, что картина уйдет с молотка за 3-5 млн долларов.

