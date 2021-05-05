Шум перфоратора может сигнализировать о незаконной перепланировке у соседей

Москва, 5 мая. Громкий затяжной шум ремонтных работ и строительный мусор в подъезде может свидетельствовать об осуществлении работ по незаконной перепланировке у кого-то из жильцов.

Заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран рассказала, что при подозрении о ремонтных работах по перепланировке у соседей можно смело обращаться в Мосжилинспекцию, передает РИА Недвижимость.

На это может указать большое количество строительного мусора с конструктивными элементами, который выносят соседи, и долгий шум от ремонта. Представитель инспекции напомнила, что перепланировка требует предварительного согласования с компетентными органами.

Помимо согласования ремонтных работ, существует еще несколько нюансов. Например, при перепланировке нельзя объединять вентиляционные каналы кухни и санузла.