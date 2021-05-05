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Житель Новосибирска нашел клад при строительстве дома

Общество
Житель Новосибирска нашел клад при строительстве дома
Официальный сайт ПАО Тяжстанкогидропресс

Новосибирк, 5 мая. Местный житель при постройке собственного дома нашел ценный клад, возраст которого оценивается в сто лет.

Находка выполнена из металлического чугуна, которая использовалась для приготовления пищи местными жителями. Клад был найден совершенно случайно при выполнении земельных работ. Местонахождение данного предмета быта поселок Бугры, который располагается на левом берегу реки Обь. Местные жители стали осваивать данную местность примерно в конце 18 века, однако официальной даты первых поселений до сих пор нет. Основателем Бугров принято считать Герасима Быкова.

Недавно житель Швеции нашел в лесу древний тайник бронзового века. Специалисты установили, что найденные предметы были изготовлены между 750 и 500 годами до нашей эры.

новосибирск клад общество
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