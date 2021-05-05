Роскосмос предупредил о скором падении ступени китайской ракеты на Землю

Москва, 5 мая. Ступень китайской космической ракеты CZ-5B должна сойти с орбиты в мае. Соответствующее заявление сделали в корпорации «Роскосмос».

Российские специалисты сделали расчет, который показал, что падение ступени Long March 5B может произойти 8 или 9 мая. Ученые рассчитывают, что часть может сгореть еще в космосе в плотных слоях атмосферы Земли, но нет никаких гарантий, что какие-то элементы не могут упасть на ее поверхность.

Ситуация прояснится в ближайшие пару дней. Специалисты Роскосмоса также считают, что конструкция данной ступени может совершать активные маневры для планомерного управляемого схода с орбиты.

Российские специалисты продолжают проводить различные исследования в данной сфере. Стало известно, что Роскосмос планирует выяснить, возможно ли менять организм человека для полетов в дальний космос.