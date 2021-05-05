Актеры из «Свадьбы в Малиновке» пили на съемках настоящий алкоголь

Москва, 5 мая. Звезда художественного фильма «Свадьба в Малиновке» Валентина Николаенко рассказала о съемках комедии. Актеры во время создания фильма предпочитали пить настоящий алкоголь.

Николаенко стала гостьей программы «Привет, Андрей!». В беседе с телеведущим Андреем Малаховым она раскрыла секреты такой проникновенной игры актеров. В фильме «Свадьба в Малиновке» Николаенко исполнила роль дочери командира красных кавалеристов Яринки. Расположения героини, согласно сюжету, пытается добиться атаман, захвативший ее село. Девушка делает вид, что согласна выйти замуж за атамана, а в это время красноармейцы готовят план по разгрому его войска.

По словам Николаенко, ее коллеги по фильму всеми способами избегали «неправды на экране». По этой причине они пили настоящий алкоголь на съемочной площадке. Во время одной из сцен актер Владимир Самойлов, сыгравший отца Яринки, послал участников съемочной команды наполнить реквизит вином. Сцену свадьбы снимали на протяжении 2,5 месяца со множеством дублей, пояснила актриса.

«На пятый дубль я подношу бокал и понимаю, что он чем-то пахнет», — вспоминает Николаенко.

После этого она поймала на себе взгляд Самойлова, который беззвучно попросил не выдавать его. Еще через несколько дублей алкоголь ударил в голову актрисе. В итоге именно эти кадры и вошли в итоговый фильм.

В конце апреля в российских кинотеатрах стартовал фильм «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Кинолента рассказывает о героизме советского летчика Михаила Девятаева, который сбежал из нацистского плена, угнав бомбардировщик люфтваффе.