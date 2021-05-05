«Неоправданный риск»: США призвали «держаться подальше» от российских войск

Вашингтон, 5 мая. Президент США Джо Байден должен минимизировать риски вооруженного конфликта с Россией, поскольку Соединенным Штатам стоит «держаться подальше» от российской армии.

Такое мнение выразил обозреватель американского издания The National Interest Бонни Кристиан. По его мнению, Байден, чтобы снизить риски возможного военного конфликта с РФ, должен вернуться в Договор по открытому небу, а также вывести войска из Сирии.

«Хотя американские и российские силы официально не воюют в этой стране, <…> их близость друг к другу создает такой неоправданный риск», — уточнил автор.

Кристиан подчеркнул, что США следует «держаться подальше» от российской армии и в Восточной Европе. Особенно это касается Украины. Обозреватель напоминает, что Москва отвела войска от границ, но в любом случае наращивание сил на востоке не может быть оправданием для США к развязыванию конфликта.

По мнению обозревателя, интересы Штатов в этом регионе недостаточно велики, чтобы можно было пойти на такой шаг. Вашингтон должен руководствоваться только вопросами собственной безопасности и территориальной целостности.

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Ранее издание The National Interest сообщило о ядерном превосходстве России. По мнению автора, СССР оставил России в наследство коллекцию ракет, которая не имеет себе равных.