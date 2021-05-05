Киркоров похвастался роскошными подарками на день рождения

Москва, 5 мая. Певец Филипп Киркоров с размахом отметил свое 54-летие. По случаю дня рождения он закатил шумную вечеринку с присутствием звезд отечественной эстрады.

Мероприятие прошло в минувшие выходные, и только сейчас Киркоров решил распаковать подарки. Почти весь дом певца заставлен роскошными букетами и коробками с подарками от звездных гостей. Соответствующие видео артист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Какой классный день! Какое классное послевкусие. Как красиво! Спасибо вам, дорогие гости. Это невероятный праздник», — отметил певец.

Pr Scr instagram.com / @fkirkorov

В качестве первого подарка Киркоров показал массивную цепь Lanvin Paris, усыпанную камнями. Артист пришел в восторг от увиденного и назвал украшение потрясающим. Отдельное внимание Киркоров уделил набору посуды от Baccarat. Презент вручили ему Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. В набор входят несколько хрустальных фужеров, стоимость одного из которых достигает сотен тысяч рублей.

Российский дизайнер Валентин Юдашкин преподнес Киркорову сумку от своего модного дома. Певец оценил аксессуар и пообещал взять его с собой на Евровидение для сбора баллов. Позади артиста на видео можно увидеть большие фигуры из воздушных шаров, выполненные в виде самого Киркорова и певицы Maruv. Автором этого подарка стали Валерия и Иосиф Пригожин.

С особым трепетом артист открывал чемодан от Louis Vuitton от телеведущей Алисы Лобановой. Стоимость подарка составляет больше миллиона рублей.

«От Алисы всегда нечто невероятно эксклюзивное! Это очень эксклюзивная коллекция Вирджила Абло. Их всего несколько штук в мире. Это просто потрясающе!» — изумился певец.

Особенный подарок преподнесла Киркорову телеведущая Ольга Бузова. С помощью своего презента артистка решила скрепить свою дружбу и «духовную связь» с певцом.