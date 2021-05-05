Flash Player окончательно удалят из Windows в майском обновлении

Вашингтон, 5 мая. Flash Player пропадет из Windows 10 уже этим летом. Соответствующие изменения в «дорожную карту» обновлений операционной системы внесла корпорация Microsoft.

Теперь для того, чтобы удалить Flash Player, не нужно ждать специального апдейта. Его полностью удалят не позднее июля — в рамках стандартной программы распространения обновлений.

Майский апдейт Windows 10 будет первой ОС в серии без Adobe Flash Player. Разработчики предупредили, что обновление прекратит работу не только плеера, но и всех сторонних решений на базе данной технологии.

Недавно американская корпорация Microsoft сообщила о внедрении серьезных изменений в дизайн операционной системы Windows 10. Об этом стало известно из вакансии разработчика ПО.