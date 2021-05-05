Женская сборная России по керлингу разгромила команду Китая на чемпионате мира

Калгари, 5 мая. Команда российских керлингисток победила сборную Китая со счетом 8:4 в матче чемпионата мира в Канаде. Состязания проходят в городе Калгари.

Цвета сборной России представляют скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Для россиянок эта победа стала уже восьмой из восьми проведенных встреч.

Сборная России является лидером турнирной таблицы турнира. Следующая игра россиянок пройдет против спортсменок из Швеции. Матч состоится 5 мая, передает RT.

Сборная России по мини-футболу досрочно стала участником будущего Евро-2022. В последней игре российские футболисты обыграли команду Армении.