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Женская сборная России по керлингу разгромила команду Китая на чемпионате мира

Спорт
Женская сборная России по керлингу разгромила команду Китая на чемпионате мира
Prt Scr instagram.com  /  @worldcurling

Калгари, 5 мая. Команда российских керлингисток победила сборную Китая со счетом 8:4 в матче чемпионата мира в Канаде. Состязания проходят в городе Калгари.

Цвета сборной России представляют скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Для россиянок эта победа стала уже восьмой из восьми проведенных встреч.

Сборная России является лидером турнирной таблицы турнира. Следующая игра россиянок пройдет против спортсменок из Швеции. Матч состоится 5 мая, передает RT.

Сборная России по мини-футболу досрочно стала участником будущего Евро-2022. В последней игре российские футболисты обыграли команду Армении.

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