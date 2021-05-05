Украинский эксперт заявил о страхе Зеленского перед «улицей»

Киев, 5 мая. Президент Украины Владимир Зеленский опасается «улицы» и больше прислушивается к радикалам. Об этом заявил эксперт Валентин Землянский в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что «ключевой момент» состоит в том, что президент страны не слышит простых украинцев. По словам эксперта, лидер Незалежной игнорирует «те 73%», которые отдали за него свой голос на выборах. С таким подходом сделать из Украины процветающую страну получится с малой долей вероятности, отметил Землянский.

«То есть он слышит «стерненок» (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко. — Прим. ФАН) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента», — добавил эксперт.

На днях Зеленский объявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса. Такое заявление он сделал на саммите лидеров Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, пишет RT.