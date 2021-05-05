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Японцы с восторгом встретили новость о возвращении Трусовой в команду Тутберидзе

  /   Обновлено: 05 мая 2021 05:27
Спорт
Японцы с восторгом встретили новость о возвращении Трусовой в команду Тутберидзе
vk.com  /  Фигурное катание России

Москва, 5 мая. Японские любители фигурного катания восторженно отозвались о решении российской спортсменки Александры Трусовой вернуться в команду Этери Тутберидзе.

Контракт лидера женской сборной России по фигурному катанию Александры Трусовой с Академией Евгения Плющенко истек 1 мая. Главные российские телеканалы показали видео, на котором Трусова уже занимается под руководством одного из сильнейших тренеров страны Этери Тутберидзе. Спортсменка известна сильной прыжковой техникой, в том числе квадов. Японские любители фигурного катания рады решению Александры вернуться «домой».

Японцы с восторгом встретили новость о возвращении Трусовой в команду Тутберидзе
Инфореактор  / wikipedia.org / David W. Carmichael / CC BY-SA 3.0 / Kremlin.ru / CC BY 4.0

«Российское фигурное катание очень сильное. Авторитет его в мире очень высок. Японское фигурное катание ослабевает, а Трусова поднимается на недосягаемую высоту!», — написал один из пользователей.

«Плющенко отличный тренер. Как тепло и профессионально отзывался он о наших фигуристах Асаде и Ханю, давал им советы. В его отношении чувствовалась любовь к Трусовой. Это замечательно. Да, на стороне Тутберидзе стоит то, что она уже воспитала Олимпийских чемпионов, а Плющенко — еще нет», — сказал фанат фигурного катания из Японии.

Многие надеются на плодотворное сотрудничество Трусовой с Тутберидзе. Некоторые отметили, что прыжки у российской спортсменки стали выше. Пользователи социальных сетей рады возвращению Александры, однако они не считают Евгения Плющенко слабым тренером.

Японцы с восторгом встретили новость о возвращении Трусовой в команду Тутберидзе
vk.com  / Фигурное катание России

Переход российской спортсменки вызвал большой резонанс в медиапространстве. Известный телеведущий Дмитрий Губерниев ранее высказал свое мнение по этому поводу, чем вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.

фигурное катание тутберидзе трусова
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