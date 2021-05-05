Недостаток сна у людей среднего возраста может грозить развитием деменции

Москва, 5 мая. Деменция может развиться у людей, которые спят меньше шести часов в сутки. Исследование провели французские ученые, но установить причинно-следственную связь пока не могут.

Деменция является прогрессирующим ухудшением когнитивной функции, вызванное травмой или заболеванием головного мозга. Типичным симптомом считается расстройство памяти, но в тяжелых случаях люди перестают различать время и обстоятельства событий.

Группа ученых из Франции изучили данные исследования Whitehall II, проведенного Университетским колледжем в Великобритании. Добровольцы с 1985 года делились информацией о продолжительности своего сна.

В результате исследования выяснилось, что у людей в возрасте 50-60 лет, которые спят менее шести часов в сутки, риск развития деменции более высокий. А у 50-70-летних риск развития слабоумия выше на 30%. И ученые не видят связи с проблемами психики или сердечно-сосудистым метаболизмом. Такое открытие предполагает, что сон важен для здоровья мозга у людей средних лет, передает китайская газета «Кэцзи жибао».

Развитию слабоумия могут способствовать неправильный образ жизни, вредные привычки. К сосудистой деменции приводит неконтролируемое повышенное давление. За этими факторами нужно следить, объяснил невролог Виктор Шахнович.