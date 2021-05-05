Экономист Гимпельсон сообщил о причинах снижения зарплаты у россиян

Москва, 5 мая. Российский экономист Владимир Гимпельсон рассказал о причинах снижения заработной платы у жителей страны, которым больше 40 лет.

Исследователи считают, что у россиян наблюдается рост заработной платы с момента начала карьеры и до достижения возраста 40 лет, однако за границей зарплата продолжает расти практически до выхода человека на пенсию. Директор трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон перечислил главные причины данного факта.

Наличие навыков и знаний, которые могут порождать спрос на рынке труда, а также готовность повышать свои умения и навыки сильно влияют на уровень среднего дохода, сообщает специалист. Гимпельсон считает, что работодатели по итогу платят за эффективность труда человека. Директор трудовых исследований ВШЭ сообщил о том, что качество выполняемой работы у жителей России растет до 40 лет, после чего наблюдается регресс.

Проблема среднего дохода существует на Украине. Местные власти в начале мая пообещали соотечественникам рост заработных плат в стране.