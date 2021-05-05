Киевские радикалы пообещали 1000 долларов за поимку Басты

Киев, 5 мая. Рэпер Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, недавно появился на Украине, чем вызвал негодование местных радикалов. Они тут же объявили «охоту» на музыканта.

Украинские националисты хотят запретить Басте въезд в страну из-за концертов в Крыму. За информацию о местонахождении артиста они объявили награду в 1000 долларов.

Вакуленко заметили в одном из ресторанов Киева. Видео с ним разместил бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»1 (организация признана экстремистской в РФ, ее деятельность на территории страны запрещена) Сергей Стерненко. В своем Facebook Стерненко пообещал награду за передачу данных о перемещении Вакуленко по Украине.

Помимо одиозных заявлений, националисты Незалежной вызывают негодование общественности своими действиями. Так, 2 мая радикалы устроили в Одессе марш на годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, пишет RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.