Юрист Ревзин предупредил россиян о возможном увольнении за драку на работе

Москва, 5 мая. Трудовое законодательство прямо не предусматривает ответственность за драку на рабочем месте, но в отдельных случаях увольнение возможно. Об этом заявил адвокат Виталий Ревзин.

Увольнение может последовать из-за вступившего в силу наказания согласно решению суда о причинении побоев или телесных повреждений различной тяжести. А если рассматривать вопрос с точки зрения трудового законодательства, то драка на работе может быть классифицирована как вид дисциплинарного нарушения, за которым может последовать наказание.

Для того чтобы оформить рукоприкладство сотрудника как дисциплинарное взыскание, работодатель должен взять письменные объяснительные с участников инцидента и принять решение о привлечении к ответственности внутри организации. Однако для увольнения этого недостаточно.

Трудовой кодекс гласит, что для увольнения у сотрудника должно быть несколько дисциплинарных взысканий. Об этом юрист рассказал в интервью «Российской газете».

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова рассказала, что дачников могут наказывать административным штрафом за разведение сорняков. К таковым относят полевую мяту и лекарственный одуванчик.