МВД получит возможность распознавать видео с заменой лиц к 2022 года

Москва, 5 мая. Российская полиция сможет распознавать видео с заменой лиц благодаря IT-разработке. Специальная программа «Зеркало» будет запущена в ноябре 2022 года.

Программа позволит замечать внутрикадровый монтаж видео, который сделан с помощью нейронных сетей — дипфейков. Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей, получит название «Зеркало (Верблюд)». Сумма контракта составит почти 4 млн рублей. Договор был подписан в начале марта, передает ТАСС.

МВД считает, что такой проект сможет поднять уровень технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений.

Ранее стало известно, что МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Стоимость разработки оценивают примерно в 45 млн рублей, пишет RT.