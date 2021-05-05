Молодой сахалинец стал жертвой путаны-мошенницы

Анива, 5 мая. Житель Анивы решил воспользоваться услугами жрицы любви. Однако та пропала, как только мужчина перевел ей деньги.

Обманутый 21-летний сахалинец обратился в полицию. Он пояснил, что наткнулся на объявление об оказании интимных услуг на просторах Сети. Мужчина позвонил на указанный номер и начал беседовать с «оператором». Последний заявил, что перед приездом путаны клиент должен внести предоплату в размере 24 тысяч рублей.

Доверчивый сахалинец перевел необходимую сумму. После этого номер, по которому он звонил, стал недоступен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Петербурге 74-летняя пенсионерка перевела мошенникам денежную сумму в размере почти 800 тысяч рублей. Аферист позвонил женщине под видом полицейского, заявив, что ее сын якобы попал в ДТП.