Роспотребнадзор заявил о необходимости введения второй дозы вакцины от COVID-19

Москва, 5 мая. Повторная доза вакцины от COVID-19 нужна для закрепления эффекта первой прививки и создания более стойкого иммунитета, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист подчеркнул, что проходить второй этап вакцинации необходимо всем. В противном случае человек сильно рискует своим здоровьем и буквально обнуляет эффективность первой прививки.

Горелов пояснил, что после стартовой дозы создаются антитела, формирующие гуморальный иммунитет. Он «нестойкий и непродолжительный», однако после второго приема препарата создается уже Т-клеточный иммунитет, или «клетки памяти».

«Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — сообщил замдиректора по научной работе Роспотребнадзора Горелов в беседе с РИА Новости.