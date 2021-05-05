Пожароопасная обстановка может ухудшиться в ряде регионов России

Москва, 5 мая. Чрезвычайный класс пожароопасности ожидается в пяти регионах страны с 5 по 7 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уровень пожарной опасности может достигнуть пятого класса впервые с начала 2021 года. Ухудшение ситуации прогнозируется на западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области, передает ТАСС.

Пожар может начаться и по вине людей. В период длинных майских праздников многие россияне выбираются на природу для отдыха, приготовления пищи на огне. И во время жарки шашлыка важно помнить о некоторых правилах. Для этого нужно иметь мангал или жаровню, а территорию очистить от сухой травы, передают в МЧС России.