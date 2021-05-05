Четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки минувшей ночью

Петропавловск-Камчатский, 5 мая. Сразу несколько землетрясений магнитудой до 4,2 потрясли Камчатку в ночь на 5 мая. Все подземные толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана.

Соответствующие данные приводит региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Три из четырех землетрясений произошли вблизи Камчатского и Кроноцкого заливов. Еще одно и самое сильное из них было выявлено в районе Западных Алеутских островов.

Эпицентр располагался на глубине порядка 33 километров, передает RT. О пострадавших и разрушениях в результате колебаний земной поверхности информации не поступало.

Еще одно землетрясение в Тихом океане произошло накануне. У берегов Королевства Тонга были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Их эпицентр находился в 159 километрах к северо-востоку от столичного города Нукуалофа.