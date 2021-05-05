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Любителям пикников с шашлыками напомнили о правилах пожарной безопасности

Общество
Любителям пикников с шашлыками напомнили о правилах пожарной безопасности
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 5 мая. Майские пикники с шашлыками порой приводят к возникновению пожаров. Как провести время на природе безопасно, рассказал пожарный эксперт Сергей Назаров.

Пренебрежение правилами безопасности, как отметил эксперт, может спровоцировать масштабное возгорание. Чтобы жарить шашлыки на природе, обязательно нужен мангал. Рядом с ним при этом не должно быть сухой травы, сучьев и деревьев.

«Надо подумать о безопасности, иначе можно и не убежать от огня. Верховые лесные пожары могут двигаться со скоростью 60 километров в час, от них убежать нереально», — подчеркнул Назаров в беседе с радио Sputnik.

Эксперт напомнил о правилах, действующих с 1 января 2021 года. Согласно новым нормам, расстояние от мангала при приготовлении шашлыка до любых построек в населенных пунктах и на садовых участках не должно быть менее пяти метров.

Диетолог Филипп Кузьменко ранее назвал безопасную для здоровья порцию шашлыка. Красного мяса, по его словам, можно съедать не более 100 граммов в сутки.

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