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Украинцам пообещали очередное повышение цен на продукты питания

Общество
Украинцам пообещали очередное повышение цен на продукты питания
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 5 мая. Цены на продукты в июне снизятся, но они будут все равно выше своих прошлогодних показателей, сообщил украинский экономист Борис Кушнирук.

Одними из главных причин значительного роста цен являются дорогое топливо и увеличение фонда заработной платы. Кушнирук обратил внимание на снижение цен на фрукты, овощи, молоко, мясо и яйца.

Украинский экономист Олег Пендзин указал, что рост цен на продукты на Украине будет продолжаться. Ценовая политика будет формироваться на основе средней заработной платы украинцев.

Недавно стало известно, что власти Украины намерены ограничить экспорт подсолнечного масла в другие страны. Решение Киев объяснил тем, что граждане Украины будут защищены от роста цен на данную категорию продуктов. При этом установленно, что только за последние полтора месяца цены на масло выросли в несколько раз.

украина Киев экономика
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