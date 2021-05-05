Российским туристам дали советы по выбору места для отдыха в 2021 году

Москва, 5 мая. Выбор места отдыха зависит от предпочтений человека. На что следует обратить внимание, рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

В 2021 году возможности многих людей ограничены из-за пандемии коронавируса. И мест для отдыха не только у россиян, но и у иностранных граждан не так много. И жители могут остаться в своей стране, передает радио Sputnik.

Тем, кто поедет за рубеж, следует соблюдать правила предосторожности, чтобы не заболеть. Если турист останавливается в отелях, то их руководство имеет представление, как бороться с инфекцией и какие меры нужно предпринимать. При выборе места отдыха следует обращать внимание на указания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Специалисты разных ведомств также дают рекомендации, отметил Бобылев.

«Если направление открыто, то есть возможность формировать и продавать турпродукт, и эти путевки являются законными. Необходимо ориентировать на решения Оперштаба», — заявил Бобылев.

За новостями о возможном открытии границ следят свыше 70% россиян, которых опросили аналитики OneTwoTrip. Больше всего туристов хотят поехать в Италию, Таиланд и в Испанию. Другие респонденты планируют побывать во Франции, Вьетнаме, Индонезии.