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Российские ученые разрабатывают цифровые очки для эмуляции зрения

Наука
Российские ученые разрабатывают цифровые очки для эмуляции зрения
pixabay.com  /  jayzynism

Москва, 5 мая. Цифровые очки для подражания бинокулярному зрению для реабилитации людей, у которых видит только один глаз, разрабатывают ученые из России.

Разработкой занимаются специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в Роскосмос). Об этом говорится в проекте программы диверсификации предприятия до 2025 года, передает ТАСС.

Очки смогут проецировать полноценную картину бинокулярного зрения, что поможет в реабилитации людям, у которых видит всего один глаз. Отмечается, что устройство не имеет аналогов во всем мире.

Ранее специалисты ФИЦ Биотехнологий РАН представили свою новую разработку — вертикальную ферму для выращивания картофеля. Главной особенностью фермы является ее продуктивность: в год можно получить до шести урожаев.

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