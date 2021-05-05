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Ракету «Сармат» трижды запустят в рамках летно-конструкторских испытаний

Армия
Ракету «Сармат» трижды запустят в рамках летно-конструкторских испытаний
youtube.com  /  «Россия 24»

Москва, 5 мая. Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» трижды запустят в 2021 году в качестве летно-конструкторских испытаний. Об этом сообщили источники в Минобороны РФ.

Первый запуск «Сармата» состоится примерно в третьем квартале 2021 года на полигоне Кура на Камчатке. Об этом источники в оборонном ведомстве заявили ТАСС.

Также информаторы рассказали, что все запуски выполнят с космодрома Плесецк. Источники подчеркивают, что госиспытания запланированы для того, чтобы первый полк заступил на боевое дежурство к концу года. Также известно, что Министерство обороны уже провело закупки серийных ракет.

Недавно аналитики китайского издания Sohu заявили, что наступательная стратегия США потеряет смысл, когда российские военные получат межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эксперты отмечают, что за последние годы специалисты из России значительно продвинулись в сфере создания ракетного вооружения.

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