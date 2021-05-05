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Дачникам сообщили о системе штрафов за сорняки на участке

Общество
Дачникам сообщили о системе штрафов за сорняки на участке
Невские Новости

Москва, 5 мая. Перед началом летнего сезона дачникам рассказали о возможных штрафных санкциях за наличие сорняков на участке.

Людей не будут штрафовать за наличие ромашек или одуванчиков на территории участка. Денежные взыскания такого плана возможны только для владельцев сельхозугодий. Причиной штрафных санкций может стать борщевик Сосновского, сообщает телеканал «360».

Первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин заявил, что многие владельцы дачных участков обеспокоены новостями о возможных штрафах за мяту и чертополох. Он успокоил владельцев участков и сообщил, что они могут не переживать по этому поводу.

Дачникам следует обратить внимание, что за содержание на своей земле борщевика Сосновского им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Владельцы земельных участков готовятся открывать новый сезон.

Недавно стало известно, какие изменения ждут дачников в новом летнем сезоне. Изменения коснулись возведения и оформления дачных строений, управления товариществом, лицензирования скважин, вывоза мусора и так далее.

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