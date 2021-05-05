Вильфанд спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями 9 мая в Москве

Москва, 5 мая. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в столице в День Победы, 9 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура днем будет находиться в диапазоне 11-16 градусов тепла. Решения о привлечении авиации для разгона облаков пока нет, сообщает ТАСС.

Ночью столбик термометра будет находиться на отметке три-восемь градусов. При этом прогноз будет уточняться каждый день, отметил Вильфанд. По его словам, прогноз должен быть очень аккуратным. Возможно, что понадобятся активные воздействия на погоду.

Жителей Северной столицы ждет потепление с 5 мая. Однако с шестого на седьмое число ожидаются циклоны, которые принесут ветер и осадки. Позже 8 и 9 мая будет тепло и солнечно.