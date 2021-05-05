Блинкен обвинил РФ в уклонении от «соблюдения международных обязательств»

Вашингтон, 5 мая. Мировое сообщество должно добиваться от России соблюдения международных обязательств. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен не уточнил, о каких обязательствах идет речь. Отдельное внимание он призвал уделять «поведению России», чтобы в дальнейшем оказывать давление на страну, пишет издание «Взгляд».

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства», — написал американский госсекретарь в Twitter.

Публикацию Блинкена прокомментировал сотрудник Госдепартамента США Нед Прайс. Он добавил, что Москва должна соблюдать взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, работать над урегулированием конфликта в Донбассе.

Одновременно с тем глава МИД Германии Хайко Маас в рамках заседания министров иностранных дел «семерки» в Лондоне обсудил с Блинкеном вопросы международной политики и высказался против новых конфликтов между Западом и РФ.