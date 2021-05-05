Создатели Clubhouse начали адаптацию приложения для Android-смартфонов

Вашингтон, 5 мая. Разработчики голосовой соцсети Сlubhouse создали бета-версию приложения для операционной системы Аndroid. Об этом сообщили представители компании.

На данный момент сервис доступен только ограниченной аудитории тестировщиков. Однако отмечается, что аудитория может расшириться в ближайшее время.

Полноценная версия приложения сейчас доступна только на iОS. Работы по адаптации сервиса для операционной системы Аndroid начались в феврале 2021 года.

Ранее Clubhouse обрел широкую популярность среди политиков в Иране. Известно, что взлет популярности приложения произошел после того, как в одной из конференций принял участие глава внешнеполитического ведомства страны.