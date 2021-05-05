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Байден переложил ответственность за смерти от COVID-19 в США на «ленивых» американцев

  /   Обновлено: 05 мая 2021 03:13
Политика
Байден переложил ответственность за смерти от COVID-19 в США на «ленивых» американцев
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 мая. Президент США Джо Байден считает американцев, не привившихся от COVID-19, ленивцами, которые приведут своих соотечественников к смерти.

Глава Белого дома во вторник ответил на вопросы журналистов о кампании по вакцинации в стране. По официальным данным, 105 миллионов американцев были полностью вакцинированы, а 147 миллионов получили по крайней мере одну дозу.

При этом портал The Gateway Pundit обратил внимание, что президент несколько раз запутался в своей речи.

«Байден с трудом мог читать телесуфлер во вторник и запутал свою речь», — пишет издание.

Возмущение читателей вызвало заявление главы государства о том, что люди, которые отказываются делать прививку, «ленивы». Кроме того, Байден фактически переложил вину за смерти от коронавируса на плечи американцев, которые еще не прошли вакцинацию.

«Я думаю, что в конце концов большинство людей убедятся в том, что их неспособность получить вакцину может стать причиной болезни у других людей и, возможно, приведет к их смерти», — заявил президент США.

Как сообщает ABC, свое обращение Байден завершил призывом к американцам вакцинироваться до 4 июля, когда США празднует День независимости, чтобы отпраздновать этот день «без масок пикниками на открытом воздухе». По словам главы Белого дома, к этому моменту должны быть вакцинированы 70% взрослого населения США.

Это далеко не в первый раз, когда Байден ведет себя странно во время общения с прессой. В конце апреля он вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов. Тогда он сбежал с брифинга, оправдавшись тем, что у него будут проблемы, если он ответит на хотя бы еще один вопрос.

сша байден коронавирус
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