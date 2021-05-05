Жительнице Карелии грозит срок за покупки алкоголя и закуски с чужой карты

Сегежа, 5 мая. Житель города Сегежа потерял банковскую карту. После того, как ему начали приходить смс-уведомления о покупках из магазина, мужчина обратился в МВД.

Предположив, что он мог выронить карту на улице, мужчина обратился в полицию. Правоохранители по горячим следам задержали недобросовестную горожанку, которая нашла средство безналичного расчета и вместо того, чтобы вернуть его владельцу, начала тратить деньги. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

МВД уточнило, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Купленные за чужие деньги спиртное и продукты могут обойтись женщине уголовным сроком на шесть лет.

Недавно в пресс-центре МВД рассказали о новом методе борьбы с киберпреступниками в России. В ведомстве сообщили, что эксперты-правоохранители стали бороться с этим видом преступлений при помощи программы «Дистанционное мошенничество».