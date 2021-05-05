Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины

Москва, 5 мая. Украина не имеет самостоятельности из-за того, что в стране отсутствует элита, способная к независимому мышлению. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в соцсетях.

Украина сегодня не имеет ни самостоятельной политики, ни суверенитета, из-за того, что страна всегда от кого-то зависела — от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии и Германии. В Незалежной нет людей, которые могут свободно принимать решения.

«На Украине, сколько бы там ни придумывали себе «великую» историю, ведущую начало чуть ли не от атлантов, отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению. А если лишь случайно оказавшиеся во власти люди, отчаянно ищущие себе покровителя и финансового донора», — считает Пушков.

По мнению парламентария, преодолеть отсутствие исторической государственности за 30 лет трудно, и у Украины это сделать не получилось. Именно из-за этого Незалежная сейчас постоянно зависит от Запада, и от США в частности, потому как это единственно возможная форма существования для этой страны.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков сравнил с произволом «правила мирового порядка» США. Так Пушков прокомментировал заявление ответственного сотрудника Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрики Баркс-Рагглс.