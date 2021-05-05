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Роспотребнадзор назвал правильный способ мытья рук

Общество
Роспотребнадзор назвал правильный способ мытья рук
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 мая. Мыть руки с мылом необходимо для минимизации рисков заражения инфекционными заболеваниями. Рекомендуется уделять гигиене рук 40-60 секунд.

Ежегодно 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. В этом году он проходит под девизом «Секунды спасают жизни — вымойте руки!», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 секунд. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки», — отметили в ведомстве.

Мытье рук с мылом позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций – на 25%. Такая гигиена способна спасти до 50% людей, погибающих от пневмонии и других инфекций, подчеркнули в ведомстве.

Мытью рук стоит уделять внимание не только на фоне пандемии коронавируса. Не стоит забывать и о других болезнях, заявил доктор Александр Мясников. Кроме соблюдения личной гигиены, необходимо обрабатывать фрукты и овощи, пить очищенную воду.

роспотребнадзор совет гигиена
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