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IT-эксперт Кузьменко озвучил план действий при попадании воды в смартфон

Общество
IT-эксперт Кузьменко озвучил план действий при попадании воды в смартфон
pixabay.com

Москва, 5 мая. Пользователям смартфонов нужно действовать быстро, если в гаджет попала вода или любая другая жидкость. С чего нужно начать, рассказал специалист Роскачества Сергей Кузьменко.

Первое, что необходимо сделать, достать смартфон из воды. Затем владельцу следует извлечь, при возможности, аккумулятор, SIM-карту и карту памяти. Видимые следы жидкости нужно убрать сухой тряпкой, передает агентство «Прайм».

Намокшее устройство нельзя включать, а следует отнести в сервис. Там мастер удалит остатки воды с помощью ультразвуковой ванны. Если не убрать невидимые следы жидкости, телефон может испортиться спустя время. Чтобы не было последствий, эксперт советует делать резервные копии и хранить важную информацию в облаке.

Некоторые смартфоны имеют водную защиту. Если такой технической характеристики нет, то после попадания в жидкость, аппарат может плохо работать. Самостоятельно устранить проблему с помощью народных методов не советует и эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин. Он рекомендуем отнести гаджет в сервисный центр.

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