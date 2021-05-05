Владельцев смартфонов предупредили о смертельной опасности «неродной» зарядки

Москва, 5 мая. Неоригинальные зарядные устройства для смартфонов, купленных с рук, представляют смертельную опасность. Они могут воспламениться во время использования.

На опасность «неродных» зарядок указал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Владельцы смартфонов, по его словам, рискуют здоровьем, приобретая зарядные устройства в интернете у незнакомых продавцов.

«Это не пустые слова, ежегодно это происходит, а в России ежегодно несколько человек от этого умирают», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.

Муртазин также предостерег от использования смартфона в ванне с водой, когда устройство заряжается. Это смертельно опасно.

IT-эксперты ранее рассказали, как продлить срок использования батареи смартфона или ноутбука. Отключать устройства от питания они посоветовали при уровне зарядки 80%.