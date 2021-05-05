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Мандат на формирование кабмина Израиля по итогам выборов перешел президенту

Политика
Мандат на формирование кабмина Израиля по итогам выборов перешел президенту
wikipedia.org  /  zeevveez / Creative Commons Attribution 2.0

Тель-Авив, 5 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не успел сформировать правительственную коалицию по итогам досрочных парламентских выборов. Последние прошли 23 марта.

Отведенный Нетаньяху срок на формирование кабмина подошел к концу с наступлением 5 мая. Теперь это право автоматически переходит президенту Израиля Реувену Ривлину, передает The Times of Israel.

Глава государства в течение трех дней должен передать мандат по итогам консультаций с парламентскими фракциями другому депутату или поручить определить имя этого кандидата Кнессету. Указанная процедура должна быть совершена в течение 21 дня.

Израиль и Ливан ранее возобновили обсуждение демаркации морской границы в Средиземном море. Переговоры между странами проходят при посредничестве США в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в Накуре.

израиль нетаньяху ривлин
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