Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал

Москва, 5 мая. Мировая практика рекомендует откладывать десять процентов от каждой зарплаты. Такая цифра обусловлена психологическим фактором, небольшую сумму сберечь легче, чем 30 или 50%.

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков рассказал, что в любом бюджете можно найти до 20% «утекающих» денег. Чтобы отложить часть средств от зарплаты можно просто отказаться от ежедневного кофе по пути на работу, передает агентство «Прайм».

Предприниматель утверждает, что сложный процент в долгосрочной перспективе может сформировать солидную сумму за некоторое время. Положив сбережения под проценты, можно генерировать новые деньги, и первоначальные десять процентов от дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент для дальнейшей жизни.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС посоветовал инвестировать в себя. Наиболее эффективными он считает инвестиции в собственное образование, развитие компетенций, совершенствование навыков.