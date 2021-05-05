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СНБО Украины объявил о создании прототипов вакцин от COVID-19

Общество
СНБО Украины объявил о создании прототипов вакцин от COVID-19
pixabay.com

Киев, 5 мая. Украинские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса. Первые результаты уже есть, признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украина, по словам Данилова, имеет необходимый научный потенциал для создания своей вакцины от COVID-19. Прототипы вакцины уже разработаны.

«Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», — подчеркнул секретарь СНБО в колонке для «Украинской правды».

В настоящее время на Украине, по данным газеты «Взгляд», используются три препарата для вакцинации от коронавируса. Речь идет о вакцинах Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer.

Спикер Рады Дмитрий Разумков ранее оценил вероятность появления украинской вакцины от коронавируса. Жителям страны, по его словам, не стоит рассчитывать на это в ближайшем будущем.

украина снбо вакцина коронавирус
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