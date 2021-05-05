Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться в ближайшие дни

Москва, 5 мая. Рождение на свет второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл ожидается в мае. К такому выводу пришли журналисты из-за отсутствия герцогини Сассекской на благотворительном вечере.

Принц Гарри и Меган Маркл стали особыми приглашенными гостями на благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе. Однако на мероприятие пара пришла в неполном составе. Принц провел вечер без своей супруги, которая отказалась от приглашения в последний момент.

Журналисты считают, что решение Маркл связано с ее скорыми родами. Второй ребенок герцогов Сассекских должен появиться на свет до конца мая. Маркл очень любит светские мероприятия и ее отказ от концерта может свидетельствовать о том, что роды запланированы на ближайшие дни.

Благотворительный концерт Vax Live в поддержку вакцинации от коронавируса прошел в минувшее воскресенье. Принц Гарри выступил на вечере с воодушевляющей речью, призвав сделать прививки от COVID-19 доступными для всех. Публика пришла в восторг от заявления герцога Сассекского и аплодировала ему стоя.