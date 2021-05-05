Врач Саванович определил «убийственную» дозу алкоголя

Москва, 5 мая. Злоупотребление алкоголем может привести к летальному исходу. Основатель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович назвал смертельную дозировку.

Врач заявил, что 700-1000 миллилитров водки могут привести к смерти, если употреблять ее без закуски и перерывов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

При попадании в организм некачественного алкоголя также может произойти отравление. Чтобы избежать неприятных последствий, Саванович рекомендовал обходиться только парой бокалов. При этом не стоит смешивать напитки.

Первыми симптомами отравления могут стать рвотные позывы, тошнота, несвязная речь и головные боли. При наличии этих признаков следует принять активированный уголь и начать обильно пить воду без газа. При боли в пояснице или крови в рвоте, моче или стуле необходимо немедленно вызвать скорую.

Недавно новосибирские ученые случайно изобрели беспохмельную водку. Несмотря на необычное свойство, вкус напитка остался прежним.